Belgyske terreursoldaat Jürgen Conings is dea

Jürgen Conings is dea. De Belgyske plysje hat syn omskot yn in natoergebiet yn Limburch fûn. Dêr is wol om him socht, mar it liket as hawwe de sikers it lyk oer de kop sjoen, mei’t er al tusken de ien en fjouwer wike dea is.

Beropsmilitêr Conings ûntfytmanne mids maaie sjitark út in Belgyske kazerne. Hy hie it net op firolooch Marc van Ramst en hat dy ferskate kearen bedrige. Van Ramst is dêrom ûnderdûkt. De Belgyske plysje beskôge him as “mooglik gewelddiedich ekstremist” en mooglik terrorist.

Der is wikenlang om Conings socht. Tafallich waard er snein troch de boargemaster fan Maaseik yn it natoergebiet fûn. De plysje tinkt dat Conings himsels tekoartdien hat.