Astronauten hawwe snein in nij sinnepaniel op it ynternasjonale romtestasjon (ISS) ynstallearre. Shane Kimbrough en Thomas Pesquet moasten dêr in romtekuiertocht fan seis oeren foar meitsje. De âlde sinnepanielen binne nei tweintich jier tsjinst minder wurden.

Besjoch in filmke fan NASA: