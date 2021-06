Amerikaan twa dagen yn lânboumasine beknypt

De brânwacht yn de Amerikaanske steat Kalifornië hat in man rêden dy’t twa dagen lang yn in lânboumasine fêstsiet. Hy wie om ûndúdlike redenen yn it apparaat klommen en beknypt rekke.

Plysjes wiene op in melding fan in ferlitten auto by in wyngaard ôfkommen, en seagen in huodsje oan de apparatuer hingjen. By fierder ûndersyk ûntdutsen se de man yn ’e skacht fan in wyngaardfentilator, bedoeld om de temperatuer fan gewaaksen op peil te hâlden.

Neffens in wurdfierder mei de man him lokkich priizgje dat in omstanner skille hie, want “dit hie folle tragysker ôfrinne kinnen”. De man koe gjin goede ferklearring jaan hoe’t er beknypt rekke wie. Hy fertelde dat er graach âlde lânboumasines fotografearje mei, mar neffens de plysje wie de apparatuer dêr’t er yn siet net âld en hie er “mear metamfetamine as fotoapparatuer by him”.

Nei’t de brânwacht him befrijd hie, waard er yn it sikehûs opnommen foar inkelde ferwûningen, mar nei alle gedachten sil er der neat oan oerhâlde. Wol wurdt er oanklage wegens drugsbesit en it betrêdzjen fan ferbean terrein. Neffens de plysjewurdfierder fan Sonoma County falt der in les te lûken út it ynsidint: “Besideplakboartsje moat men op syn minst mei twa persoanen dwaan.”