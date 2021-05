Yn Fryslân lytste risiko op skuorreynbraak

Friezen hawwe it lytste risiko op ynbraak yn harren skuorre of garaazje. Yn de provinsje wurdt – it húshâlden – nammentlik de helte minder skuorreynbraken meld as yn trochsneed yn Nederlân. Yn sân fan de achttjin Fryske gemeenten waard ôfrûne winter sels gjin inkelde kear ynbrutsen. Dat en mear docht bliken út Nasjonale Plysjedata dy’t Independer yn kaart brocht hat.

Ofname fan tal ynbraken yn Fryslân

Fan oktober 2020 oant en mei maaie 2021 waard yn Fryslân 122 kear ynbrutsen yn skuorren en garaazjes. Dat binne 13,5 persint minder ynsidinten as yn deselde perioade in jier earder. Yn absolute oantallen wie de ôfname it sterkst te sjen yn Tytsjerksteradiel. Dêr wiene ôfrûne winter alve minder ynsidinten as in jier earder. Yn De Fryske Marren (-6) en Ljouwert (-4) naam it ek ôf.

Yn Súdwest-Fryslân naam it tal ynbraken just sterk ta (+15). Mear ynformaasje oer it tal skuorreynbraken de gemeente is te lêzen fia dizze link.

Twa gemeenten goed foar bytsje mear as de helte Fryske ynbraken

De helte fan de Fryske skuorreynbraken binne werom te lieden nei twa fan de tsien gemeenten yn de provinsje. Fan oktober oant en mei maart wiene de measte ynsidinten meld yn haadstêd Ljouwert (34 ynbraken) en yn Súdwest-Fryslân (28 ynbraken).

Op de Fryske Waadeilannen, Dantumadiel, Harns en Achtkarspelen koe men ôfrûne winter just ferromme sykhelje. Dêr waard nammentlik gjin inkelde melding fan in ynbraak yn in skuorre dien.

Ynboelfersekering dekt ynbraak

Ynbraak yn in skuorre of kelderboks op itselde adres as jins hûs, is yn prinsipe dutsen fia jins ynboelfersekering. Der moat wol echt sprake fan ynbraak wêze en der moat oanjefte by de plysje dien wêze. “As de hoksdoar gewoan iepenstie, jildt de dekking net”, seit Eelko van Dijk, skea-ekspert by Independer. “Hâld der ek rekken mei dat der oare regels jilde as it hok net op it adres fan jins hûs is. Dat moatte jo echt by jo fersekering opjaan.”