Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 30 april oant en mei 6 maaie 

Opnij sakke it tal nije koroanabesmettingen: fan 1353 nei 1175 (13%). Oft dêrút ôflaat wurde kin dat de ein yn sicht is, is min te sizzen. De sifers kinne in fertekene byld jaan. Yn wiken mei fakânsje- en feestdagen wurde der minder minsken test. Allinne al ûnder de basisskoalbern wiene der 40% minder testen. It kin ek wêze dat mear minsken harsels teste. Dy gegevens komme net by de GGD.

Under jongfolwoeksenen (18-30 jier) naam it tal nije besmettingen ta. Troch de soepeler regels liket it jongfolk yn de priveesfear der wat nofliker mei om te gean.

Faksinaasjes

It effekt fan de faksinaasjes is goed ôf te lêzen oan de besmettingssifers. Under 75-plussers is it tal positive testen sûnt jannewaris mei sa’n 70% sakke. Ofrûne wike rekken noch mar 26 Fryske 75-plussers besmet; de wike derfoar 32.

De GGD hat no goed 40.000 Friezen twa kear yninte. Húsdokters, soarchynstellingen en sikehuzen intsje ek. Eksakte sifers binne dêr net fan bekend, mar ôfgeande op lanlike gegevens kinne dy yn Fryslân 60.000 oant 90.000 prippen set hawwe.

Sifers

Mei de 1175 positive testútslaggen fan ôfrûne wike binne no yn totaal 40.023 ynwenners fan Fryslân posityf test op corona. Fjouwer minsken mei koroana binne stoarn en 25 moasten yn it sikehûs opnommen wurde (foarige wike 17).

De gemeentlike sifers (tusken heakjes foarige wike)

Ljouwert 231 (215), Súdwest-Fryslân 207 (162), De Fryske Marren 100 (126), It Hearrenfean 91 (119), Smellingerlân 83 (115), Achtkarspelen 72 (108), Weststellingwerf 62 (50), Opsterlân 62 (61), Waadhoeke 61 (85), Tytsjerksteradiel 56 (65), Noardeast-Fryslân 56 (108), Eaststellingwerf 31 (46), Dantumadiel 21 (30), Harns 20 (51), Skylge 12 (4), It Amelân 5 (6), Flylân 5 (2) en Skiermûntseach 0 (0).