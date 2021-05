Wrâldwiid minder stamseldonoaren troch koroana

De koroanapandemy hat wrâldwiid grutte gefolgen foar it finen fan nije donoaren foar stamsellen. Yn totaal waarden ôfrûne jier 28 persint minder nije potinsjele donoaren registrearre yn stamseldatabanken as it jier derfoar. De teller bleau stykjen op 2,2 miljoen, wylst op goed trije miljoen rekkene wie.

Dat docht bliken út gegevens fan de World Marrow Donor Association (WMDA), dy’t gegevens út 61 lannen analysearre. De mindere groei is ûnder mear feroarsake trochdat der net fysyk socht wurde koe op bygelyks skoallen en universiteiten. En net yn alle lannen binne goede mooglikheden foar online donorregistraasje.

Minsken mei leukemy of in oare slimme bloedsykte kinne genêzen wurde tanksij sûne stamsellen fan in donor. Nije oanwaaks fan donoaren is wichtich, it makket de kâns grutter dat minsken dy’t in transplantaasje ûndergean moatte gaadlike stamsellen fine. As dy yn de eigen famylje net te finen binne, is de kâns dêrop minder as ien op 50.000.

Yn Nederlân rûn it tal nije donorregistraasjes net tebek, docht bliken út gegevens fan it Nederlânsk sintrum foar stamseldonoaren Matchis. Yn 2020 melden har sa’n 40.000 nije donoaren oan, in bytsje mear as yn it jier derfoar. Santich plende fysike aktiviteiten koene net trochgean, mar it finen fan donoaren bart yn Nederlân meast fia sosjale media. Yn guon lannen is dat oarsom.

Nettsjinsteande dat is in mindere groei fan it ynternasjonale bestân foar Nederlân ek ûnwinsklik. Op NPO 3 FM waard ôfrûne wike kampanje fierd om nije Nederlânske stamseldonoaren te finen.