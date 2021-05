Wolf by Ketlik

By Ketlik is in wolf obstrewearre. It is de twadde kear dit jier dat der yn Fryslân in wolf betrapte is. De earste kear wie dat yn de âlde feanen. It eksimplaar by Ketlik waard troch in automobilist op ‘e film set. De wolven hawwe harren neffens saakkundigen net definityf yn Fryslân fêstige. Se lykje noch op ‘e siik te wêzen nei in wenplak. Skieppehâlders binne net sa wiis mei de wolf. Benammen omreizgjende wolven falle skiep oan. As se har ienris fêstige hawwe, beheine se har meastal ta wyld. Provinsjale Steaten is yn mearderheid tsjin de wolf yn Fryslân, mar juridysk is der net in soad oan te dwaan.