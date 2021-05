Wittenskippers: aerosolen spylje wichtige rol by besmetting koroanagoarre

Undersikers fan de Keninklike Nederlânske Akademy fan Wittenskippen (KNAW) binne fan betinken dat der mear rekken holden wurde moat mei aerosolen as besmettingsgefaar by Covid-19. Ut in protte modelstúdzjes docht bliken dat dy in wichtige rol spylje yn de pandemy.

De wrâldsûnensorganisaasje WHO erkende ôfrûne freed ek de rol fan aerosolen. Aerosolen binne tige lytse dieltsjes dy’t minutenlang yn in romte hingjen bliuwe kinne. Elkenien produsearret aerosolen, mei hoastjen en prústen, mar ek troch te praten. Bonkiehurd bewiis foar de rol fan aerosolen bestiet net, sei Daniel Bonn fan de Universiteit fan Amsterdam moandei yn it programma Nieuwsuur. Mar hy seit dat in protte dingen kwantitatyf net te ferklearjen binne as men dy aerosolbesmetting net meinimt. Hy neamde praktykfoarbylden, lykas besmettingen by sjongkoaren of yn in restaurant yn Guangzhou, dêr’t ferline jier minsken de sykte skipen wylst se dochs ôfstân holden. Neffens Bonn is fentilearjen tige wichtich.

Bonn pleitet foar mear ûndersyk nei de fentilaasje fan beskate romten, lykas skoallen, sportskoallen, restaurants en fleantugen. It soarte fan mûlekapkes dat brûkt wurdt moat faaks ek oanpast wurde. De gewoane maskers en sjirurgyske maskers hâlde, as men útgiet fan aerosolen, eins net genôch tsjin. Dêrfoar is in FFP2-masker nedich. It ‘dûbele masker’, twa maskers oerinoar hinne, lykas guon Amerikanen al dogge, kin ek helpe. It iene masker wurket as filter foar de mûle, it oare soarget derfoar dat de rannen goed ôfsletten binne.