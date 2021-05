Waarpraatsje: Tongersdei oergongsdei

DE JOUWER – Der komt sa njonkelytsen in ein oan it fierstente kâlde waar foar de tiid fan it jier en it wurdt ek drûger. Tongersdei is in oergongsdei.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en it reint sa út en troch. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Tongersdei is it earst skier en it soe noch wat reine kinne, mar letter op ‘e dei sjogge wy grif de sinne ek wol efkes. De matige westewyn giet letter nei it noarden oant noardwesten en jout him wat del. Mei in graad as 12 hâldt de temperatuer noch net oer.

Fan freed ôf wurdt it stabiler en ek mylder. De sinne brekt goed troch en it bliuwt in pear dagen, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma