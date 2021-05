Waarpraatsje: Wiete Pinkstermoandei

DE JOUWER – It wie in wykein mei in soad wyn en sa út en troch ek rein en buien. It bleau boppedat noch hieltyd te kâld foar de tiid fan it jier. It waar foar Pinkstermoandei sjocht der ek net goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en letter yn ‘e nacht soe it al wat reine kinne. De sude- oant súdeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

Moandei is it skier en wiet, mar yn ‘e middei klearret it wat op. Der kin dan wol in bui falle. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich. By de kust lâns stiet earst noch wat mear wyn. Mei 13 graden bliuwt it fierstente kâld foar ein maaie.

Tiisdei, woansdei en tongersdei giet it waar bot hinne en wer, mar letter yn ‘e wike wurdt it wat stabiler.

Jan Brinksma