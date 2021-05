Waarpraatsje: Tongersdei, sa goed as, drûch

DE JOUWER – It wie woansdei op de measte plakken yn Fryslân in rêstige maitiidsdei, wylst it der op in soad oare plakken yn Nederlân mei rein, heil en tonger omwei gie. Ek op in pear plakken yn Fryslân foelen flinke buien. It waar foar tongersdei sjocht der goed út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen en op guon plakken soe (wat) damp untstean kinne. By in swakke westewyn leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne geregeld, mar letter op ‘e dei rekket de loft wer mear berûn en soe der in bui falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt in graad as 14.

Fan freed giet it waar wer in skoft hinne en wer.

Jan Brinksma