Waarpraatsje: Simmersk

DE JOUWER – Hie de sinne it sneon yn Fryslân noch dreech, snein waard it in strieljende dei. It waar foar moandei sjocht der ek hiel goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder en op guon plakken kin it dampich wurde. Op oare plakken soe ek bewolking fan see kome kinne. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer tusken de 5 en 10 graden.

Moandei skynt de sinne hast de hiele dei. De wyn komt út it easten oant noardeasten en is swak oant match. It wurdt in graad as 20.

Tiisdei en woansdei feroaret der hast neat oan it simmerske waar.

Jan Brinksma