Waarpraatsje: Rûge freed

DE JOUWER – It wie tongersdei in hiel kreaze dei en it bleau oant fier yn ‘e middei drûch. Freed wurdt it in dei mei in soad wyn en it pinksterwykein sjocht der ek min út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en it sil it in skoft reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Freed wikselje bewolking, in pear buien en wat sinne inoar ôf. De wyn boazet fierder oan en wurdt frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd oant stoarmich mei kâns op flinke wynpûsten. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Sneon mar ek op beide pinksterdagen bliuwt it net drûch, mar de sinne lit him sa út en troch wol sjen. It is noch hieltyd fierstente kâld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma