Waarpraatsje: Ritich wykein

DE JOUWER – Waarm en drûch maitiidswaar mei in soad sinne wol it mar net wurde. It wykein sjocht der sels ritich út en wy sille de sinne net in soad sjen.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn, mar in opklearring is net hielendal útsletten. Op guon plakken soe noch in bui falle kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer om de 5 graden hinne.

Sneon is it skier mei letter op ‘e dei buien, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt in graad as 13.

Snein feroaret der hast neat oan it waar. By in matige súdwestewyn falle der rûnom wer buien en mei 13 graden is it noch hieltyd in stik kâlder as gewoanwei yn dizze tiid.

Takomme wike: gjin feroaring.

Jan Brinksma