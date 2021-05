Waarpraatsje: Ritich mar net mear sa kâld

DE JOUWER – It wie in bysûnder wykein mei in kâlde, skiere en foar it grutste part ferreinde sneon en in waarme en suver hast wat neare snein mei goed 20 graden en rûnom wat (tonger)buien. It bliuwt ritich, mar it wurdt net mear sa kâld as de lêste wiken.

Sneintejûn kin der yn it Waadgebiet noch in (tonger)bui falle, mar letter yn ‘e nacht is it op de measte plakken helder. By in matige sude- oant súdeastewyn wurdt it mei 14 graden in tige mylde nacht.

Moandei is de loft earst berûn en op guon plakken kin in bui falle. Yn ‘e middei komt de sinne der hieltyd better by, mar de kâns op in bui bliuwt. De wyn giet nei it súdwesten en wurdt matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it ritich en mei in graad as 15 is it noflik maitiidswaar.

Jan Brinksma