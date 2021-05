Waarpraatsje: Ritich mar net kâld

DE JOUWER – Nei in waarme snein (Ljouwert 22,7) en in mylde nacht mei mear as 10 graden sjocht it waar der foar dizze wike ritich út, mar echt kâld wurdt it net mear.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen en de temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar wer ôf en yn ‘e middei falle der in pear buien, miskien wol mei tonger. By in swakke oant matige wyn út ferskate rjochtingen wurdt it in graad as 16.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net safolle oan it waar.

Jan Brinksma