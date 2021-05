Waarpraatsje: Ritich

DE JOUWER – Sa út en troch in pear mylde maitiidsdagen, dêr moatte wy it foarearst mei dwaan. It bliuwt yn ‘e nije wike ek ritich en te kâld foar de tiid fan it jier.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn, mar in opklearring is net útsletten en op guon plakken kin in bui falle. De wyn giet fan it suden nei it súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Moandei is de loft berûn, mar der is sa út en troch ek in glimp fan de sinne. Letter op ‘e dei kinne der in pear buien falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tiisdei wurdt in wiete dei mei in hiel soad wyn en kâns op swiere wynpûsten.

Jan Brinksma