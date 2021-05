Waarpraatsje: Noflik simmerwaar

DE JOUWER – Nei in dampich en skier begjin fan moandei waard it yn it grutste part fan Fryslân, útsein de Waadeilânen, in strieljende simmerdei. Tiisdei wurdt wer in dei mei in soad sinne.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer tusken de 6 en 9 graden.

Tiisdei skynt de sinne hast de hiele dei en by in matige eastewyn leit de temmperatuer tusken de 18 graden op de Waadeilânen en 23 boppe it fêstelân fan Fryslân.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it noflik simmerwaar, mar de kâns op delslach nimt wol ta.

Jan Brinksma