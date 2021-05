Waarpraatsje: Noflik maitiidswaar

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze woansdei mei in soad sinne. It bliuwt foarearst noflik mar noch wol wat ritich maitiidswaar. De measte delslach giet oan Fryslân foarby.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen en op guon plakken kin (wat) damp ûntstean. De wyn is swak en komt earst út ferskate rjochtingen en letter út it easten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch en it bliuwt yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch. De swakke oant matige wyn komt earst út it easten, mar letter út ferskate rjochtingen. It wurdt 15 graden.

Nei tongersdei feroaret der hast neat oant it waar.

Jan Brinksma