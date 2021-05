Waarpraatsje: Noch twa dagen kâld

DE JOUWER – It wie woansdei al in hiel stik better waar as tiisdei, mar der stie noch wol in soad wyn en der foelen ek koarte fûle buien. Tongersdei en freed bliuwt it ritich en kâld.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der (flinke) opklearringen. De westewyn is swak oant matich, yn it Waadgebiet frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en letter op ‘e dei is der kâns op in bui. De wyn komt út rjochtingen tusken it suden en it westen en is swak oant matich. It wurdt in graad as 9.

Freed is it ek noch te kâld foar de tiid fan it jier, mar yn it wykein wurdt it in stik mylder.

Jan Brinksma