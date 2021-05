Waarpraatsje: Noch in pear dagen buien

DE JOUWER – It wie in wiete en skiere Pinkstermoandei en der komme noch in pear dagen mei buien, mar letter yn ‘e wike knapt it waar dan lang om let op.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der in pear opklearringen, mar der is ek noch kâns op in bui, miskien wol mei tonger. By in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn wurdt it 7 graden.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en der falle rûnom buien, miskien wol mei heil en tonger. De wyn komt út it súdwesten oant westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 13 graden.

Woansdei falle der ek buien, mar fan tongersdei ôf wurdt it drûger en ek mylder.

Jan Brinksma