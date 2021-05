Waarpraatsje: Net folle feroaring

DE JOUWER – It wie in kreaze Himelfeartsdei mei in soad sinne en in noflike temperatuer, al lei dy noch hieltyd wat leger as gewoanwei yn dizze tiid fan it jier. Freed en yn it wykein feroaret der net safolle, mar de sinne krijt it wol dreger.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft berûn. By in swakke oant matige noardewyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Freed is it earst skier, mar geandewei soe de sinne him ek sjen litte moatte. It is ûnwis oft dat oerol slagje sil. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken de 11 en 14 graden.

Yn it wykein is it ritich en de sinne hat it dreger as de lêste dagen.

Jan Brinksma