Waarpraatsje: Mylder, mar oanhâldend ritich

DE JOUWER – It wie freed in, foar it grutste part, drûge dei, mar waarm waard it noch net. Yn it wykein giet de temperatuer omheech, mar it bliuwt ritich.

It sil yn ‘e nacht fan freed op sneon helder wêze. De wyn giet nei it suden en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 1 en 4 graden.

Sneon skynt de sinne earst, mar letter rekket de loft berûn en sil it in skoft reine. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, miskien wol krêftich. It wurdt in graad as 12.

Snein wurdt in dei mei flinke ferskillen. De kâns is grut dat de loft yn Fryslân foar it grutste part berûn bliuwt, mei sa út en troch wat rein. De temperatuerferwachting is ûnwis. By in matige sudewyn leit de temperatuer yn Fryslân, nei alle gedachten, tusken de 15 en 20 graden. Yn it suden fan it lân kin it in hiel stik waarmer wurde.

Takomme wike bliuwt it ritich, mar wat de temperatuer oanbelanget is it nofliker dan de lêste wiken.

Jan Brinksma