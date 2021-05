Waarpraatsje: Kreaze woansdei

DE JOUWER – It wie tiisdei foar it grutste part in skiere maitiidsdei en it bleau net oerol yn Fryslân drûch. It waar foar woansdei sjocht der kreas út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn, mar in opklearring is wis net hielendal útsletten. Op guon plakken soe in bui falle kinne. De wyn giet nei it westen oant súdwesten en is swak oant matich. It wurdt in graad as 9.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar yn ‘e rin fan ‘e dei is der ek kâns op in bui. De swakke oant matige wyn komt út it westen oant súdwesten, mar yn ‘e rin fan ‘e middei waait de wyn út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Fan tongersdei ôf is it in pear dagen faak skier. It bliuwt boppedat ritich.

Jan Brinksma