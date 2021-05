Waarpraatsje: Gjin drûge dei

DE JOUWER – It is wiet en it bliuwt wiet. Der sit foarearst gjin drûge dei oan te kommen en waarm waar wurdt it yn dizze blommemoanne ek net mear.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en by in swakke westewyn wurdt it 7 graden.

Tiisdei sille wy wis wol in glimp fan de sinne sjen, mar der falle ek wer in pear buien. De wyn komt út it westen en is swak oant matich. De temperatuer hâld mei 13 graden net oer. Gewoanwei is it yn dizze tiid fan it jier in graad as 16.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net folle.

Jan Brinksma