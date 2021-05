Waarpraatsje: Freed sa goed as drûch

DE JOUWER – Nei in pear (tige) ritige dagen sjocht it waar der foar freed net al te min út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed falle der earst noch in pear buien, mar letter klearret it (wat) op en dan kin der op guon plakken ek damp ûntstean. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige noardwestewyn. De temperatuer leit tusken de 1 en 4 graden.

Freed skynt de sinne geregeld, mar der is ek wol bewolking. It bliuwt op de measte plakken, sa goed as, drûch. De westewyn boazet wat oan en wurdt matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad as 10.

Yn it wykein wurdt it mylder. Sneon sil it 13 graden wêze en snein miskien wol 20, mar it bliuwt op beide dagen net drûch.

Jan Brinksma