Waarpraatsje: Freed drûch

DE JOUWER – Nei in wiete en foar it grutste part skiere tongersdei bliuwt it freed drûch en it wurdt ek mylder.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn komt út it noardwesten en is swak, mar yn ‘e rin fan ‘e nacht falt de wyn hielendal fuort. Mei in graad as 4 is it in frisse nacht.

Freed kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne geregeld. Der binne dan wol hingelwolken. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns kin yn ‘e middei in swakke oant matige wyn fan see komme. De temperatuer leit tusken 14 en 17 graden.

Yn it wykein biuwt it, sa goed as, drûch. It wurdt 15 oant 18 graden en de sinne lit him goed sjen.

Jan Brinksma