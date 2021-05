Waarpraatsje: Fierstente kâld en oanhâldend ritich

DE JOUWER – Nei in kâld en ritich wykein sjocht it waar der foar dizze wike ek min út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en falle der rûnom wer buien. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich. It wurdt 7 graden.

Moandei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf en der falle buien, miskien wol mei heil en tonger. Yn ’e middei knapt it waar op en komt de sinne der wat better by. De matige wyn giet fan it suden oant súdwesten nei it westen oant noardwesten, mar kin ek in skoft út ferskillende rjochtingen komme. It wurdt 13 graden.

It bliuwt de hiele wike ritich en te kâld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma