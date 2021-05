Waadhoeke fynt meartalichheidskoördinator yn Gerard de Jong

Gerard de Jong út Ljouwert sil yn de gemeente Waadhoeke oan ’e slach as meartalichheidskoördinator. Om de fjouwer talen yn de gemeente de goede posysje, oandacht en sichtberens te jaan, is der ferlet fan in sterke en stabile ferbining mei partners yn it fjild. In meartalichheidskoördinator kin dêrfoar soargje.

Gerard de Jong (1979, Sint Anne) is op it stuit noch haadredakteur fan de Bildtse Post. Mei yngong fan 1 juny sil hy yn syn nije funksje in sinjalearjende, stimulearjende en ferbinende rol spylje by besteande en ûntkymjende taalinisjativen. Dêrneist sil hy it taalfjild yn Waadhoeke fertsjintwurdigje en de belangen dêrfan behertigje yn it netwurk fan relevante oerheden en provinsjale, lanlike of Europeeske taalorganisaasjes.

Robúst taalnetwurk

“Ik bin d’r och soa wiis met dat Waadhoeke ’t fertrouwen in mij stelt as eerste meertalighydskoördinator, omdat ik dink dat deuze funksy mij op ‘t liif skreven is. Waadhoeke is met hur rykdom an taal ’n unike gemeente; ’n rykdom die’t wij koestere en feerder útbouwe wille. ’t Is myn taak om – tegaar met de enthoesjaste taalpartners fan ’t Bildts, Franekers, Frys en ’t maatskaplik feld – meertalig Waadhoeke naar ’n hoger plan te tillen. ’n Robúst taalnetwerk, meer andacht foor de klaine talen op skoal en ’t fergroaten fan de sichtberhyd en diversiteit an talen: dat is ’t doel. Soadat elke beweuner fan Waadhoeke hur frij foelt om de aigen taal – welke dat ok maar is – te brúkken,” seit De Jong.

Meartalichheid behâlde en fersterkje

Waadhoeke is grutsk op syn meartalichheid, en wol dy behâlde en fersterkje. Waadhoeke stribbet nei mear gebrûk fan it Frysk, Biltsk en Frjentsjertersk yn in gemeente en mienskip dêr’t it fanselssprekkend is om dy talen neist- en trochinoar te brûken. De gemeente wurket dêroan yn nauwe gearwurking mei alderlei partners, mei dêrûnder Stichting Bildts Aigene, Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers, Afûk, Bibliotheken Noord Fryslân en it (basis)ûnderwiis (Taalplatform Waadhoeke). Der wurdt oansletten by de ambysjes fan de Provinsje Fryslân op it mêd fan taal.

De funksje fan meartalichheidskoördinator is foar in perioade fan fjouwer jier en wurdt mei mooglik makke troch subsydzje fan de Provinsje Fryslân.