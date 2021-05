Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

Op moandeitejûn 10 maaie makket sjueryfoarsitter Lilianne Ploumen yn Nieuwsuur de winner fan de Libris Literatuerpriis 2021 bekend. Dat docht se streekrjocht út Felix Meritis yn Amsterdam wei.

De nominearre skriuwers komme earst oan it wurd yn in reportaazje. Dêrnei skeakelet Nieuwsuur streekrjocht oer nei it bekendmeitsjen fan de winner. Oan ’e ein fan de útstjoering praat presintator Mariëlle Tweebeeke yn de studio yn Hilversum mei de winner.

De nominearre kandidaten fan 2021 binne:

Simone Atangana Bekono – Confrontaties

Gerda Blees – Wij zijn licht

Merijn de Boer – De saamhorigheidsgroep

Jeroen Brouwers – Cliënt E. Busken

Erwin Mortier – De onbevlekte

Marieke Lucas Rijneveld – Mijn lieve gunsteling

De winner ûntfangt 50.000 euro en in brûnzen lispinning ûntwurpen troch Irma Boom.

Ferline jier wûn Sander Kollaard de Libris Literatuerpriis foar Uit het leven van een hond.

Nieuwsuur (NTR/NOS)

Utstjoering: moandei 10 maaie 2021, 22.00 uur, NPO 2

Presintaasje: Mariëlle Tweebeeke