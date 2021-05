Unreplik goed dwaande mei opmars yn Fryslân

It ôfrûne jier is it tal fêstigingen fan bedriuwen dy’t har dwaande hâlde mei hannel, behear, ferhier of bemiddeling op ’e ûnreplikgoedmerk it twa nei hurdst groeid yn de provinsje Fryslân. Yn dy bedriuwstak groeide it tal bedriuwsfêstigingen de ynwenner yn Fryslân yn in jier tiid mei 1,3 persint, wylst de trochsneed taname yn Nederlân mar 0,9 persint bedroech.

Dat docht bliken út ûndersyk fan Parel Beheer. Yn dat ûndersyk binne, op basis fan ferline moanne ferskynde gegevens fan it Sintraal Buro foar de Statistysk (CBS), lokale ferskillen en trends yn de bedriuwstak ‘ferhier en hannel fan ûnreplik goed’ yn kaart brocht.

Yn de provinsjes Grinslân, Flevolân en Fryslân wie de persintuele groei fan it tal bedriuwsfêstigingen de ynwenner yn de bedriuwstak it ôfrûne jier it grutst. Yn de provinsje Oerisel wie de groei it lytst en yn de provinsjes Drinte en Utert wie it ôfrûne jier sels sprake fan krimp.

Yn de bedriuwstak is it tal bedriuwsfêstigingen de ynwenner yn Fryslân yn 2021 noch wol lytser as yn trochsneed yn Nederlân. Mei 155 fêstigingen de 100.000 ynwenners leit it tal fêstigingen de ynwenner yn Fryslân 14,4 persint leger as it Nederlânsk trochsneed fan 181 fêstigingen.

Yn de provinsjes Noard-Hollân, Seelân en Utert is it tal bedriuwsfêstigingen de ynwenner yn de bedriuwstak yn 2021 it heechst. Dêrfoaroer is it tal bedriuwsfêstigingen yn de provinsjes Drinte, Grinslân en Limburch it leechst.

De folsleine resultaten fan it ûndersyk stean publisearre op: parelbeheer.nl/onderzoek-onroerendgoed-2021.