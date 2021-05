Tydlike buorden perioade 1940-1945 yn Frjentsjer delset

Yn Frjentsjer steane fan 4 maaie ôf op seis lokaasjes buorden mei ynformaasje út de perioade 1940-1945.

De buorden litte ynformaasje en foto’s sjen fan barrens yn Frjentsjer yn de Twadde Wrâldoarloch. It giet dan om de eardere Joadske skoalle oan de Harnzerstrjitwei, de bommen op Saakstra’s Brêge en de bomskea oan it Noard. Der is ek omtinken foar de saneamde Oranje PC fan 1942, de GGZ yn oarlochstiid en in fotokollaazje fan de befrijing fan Frjentsjer op 15 april 1945.

De buorden wiene yn earste ynstânsje ûntwurpen foar de fiering fan 75 jier frijheid yn 2020, dy’t oergie, mar wurde no mei de tafoeging 75 +1 jier frijheid dochs noch toand.