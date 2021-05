Tumba en Provinsje komme Achtkarspelen te help

Tumba, it meldpunt oer diskriminaasjesaken yn Ljouwert, hat yn ’e mande mei it Provinsjebesjoer Fryslân in brief nei minister Koolmees stjoerd nei oanlieding fan it ôfwizen fan de subsydzje-oanfraach fan de gemeente Achtkarspelen. Lykas bekend hat dy gemeente besletten om by de ynboargering fan statushâlders it Frysk ek in plak te jaan, omdat dat dêr needsaaklik is foar it sa fluch mooglik yntegrearjen en partisipearjen yn de mienskip.

Tumba en de Provinsje Fryslân bringe de minister no oan it ferstân dat syn ôfwizing net strykt mei de ‘Wet op it gebrûk fan de Fryske taal’. Se roppe Koolmees op om syn arguminten opnij te oerwagen en it beslút fan Achtkarspelen – en dêrnei fan alle Fryske gemeenten – dochs noch posityf te honorearjen.

De brief, dy’t ûndertekene is troch Mirka Antolovic, direkteur fan Tumba, en deputearre Sietske Poepjes, is hjir te lêzen.