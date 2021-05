Tsien lannen troch nei finale Eurofyzje Sjongfestival

Noarwegen, Israel, Ruslân, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Syprus, Sweden, België en Oekraïne binne troch nei de finale fan it Eurofysje Sjongfestival dy’t no sneon holden wurdt.

De heale finale fan it Eurofyzje Sjongfestival 2021 wie tiisdeitejûn yn Ahoy Rotterdam. Sechtjin lannen treden op, tsien binne der troch nei de finale. Yn ’e finale sil ek de Nederlânske ynstjoering Jeangu Macrooy optrede.

Yn totaal dogge 39 lannen mei oan it Sjongfestival, ferdield oer de twa heale finales en de finale. Eins soene ek Wyt-Ruslân en Armenië meidwaan. Mar Wyt-Ruslân is diskwalifisearre, mei’t se twa kear in ferske oaleveren dat net binnen de rjochtlinen fan it sjongfestival paste, neffens de organisaasje.

Armenië hat sels besletten om net mei te dwaan. De seleksjekommisje fan dat lân sei dat it ûnmooglik wêze soe om foar ein maart in nûmer en artyst te kiezen.

It Sjongfestival is in Fieldlab-evenemint. Dat betsjut dat it publyk him foarôf op koroana teste litte moat. By de heale finale fan juster, dy fan moarn en de finale fan sneon meie hieltyd 3.500 besikers oanwêzich wêze. Alle edysjes binne útferkocht.