By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t men thús ek oan meidwaan kin. Besjoch de filmkes op It Nijs!

Sykje de flater: ‘De skieppen en de geiten rinne yn it lân.’