Bywurke: Identiteit deade yn Dokkumer Ie fêststeld

De plysje hat snein in deade persoan oantroffen yn de Dokkumer Ie, tusken Lekkum en Wyns. Der is noch neat bekend oer de deadsoarsaak. Dêr docht de plysje ûndersyk nei.

De Dokkumer Ie wie snein ticht by Jelsum. Boatsjefarders moasten wachtsje. Minsken fan de Forinsyske Opspoaring hawwe ûndersyk dien op it plak dêr’t it lichem fûn is. De identiteit fan it slachtoffer is noch net fêststeld.

Bywurke 10.30 oere: De identiteit fan de persoan dy’t libbenleas yn it wetter fan de Dokkumer Ie fûn is, is fêststeld. It giet om in 34-jierrige man út Ljouwert dy’t sûnt freed 23 april mist waard. De plysje slút in misdriuw út.