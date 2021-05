Stêd fan frede (fers)

Stêd fan frede

Jeruzalem de stêd fan frede

foar Joad en Palestyn

dy frede is no fier te sykjen

dat is al lang ferlyn.

refr:

Jeruzalem stêd fan striid

fan bruorrehaat en ûnferstân

yn helten dield troch hege muorre

brekt leafd’ en minskebân.

Gjin plak foar minsken om te wenjen

gjin blide bernestim

altyd wer eangst en ûnbegripen

dat ‘s no Jeruzalem.

refr:

Der is gjin tafel om te iten

gjin grûn om op te stean

de minsk fergetten en ferlitten

kin nearne hinnegean.

refr:

Der is in wrâld echt sûnder grinzen

de minsken binn’ gelyk

elk is dêr wolkom, dêr is ‘t frede

‘t beloofde himelsk ryk.

refr:

Dêr is gjin striid mear tusken minsken

jou dan elkoar de hân

befrijd fan striid en all’ oergeunsten

in ivich Fredelân.

Reinder Posthuma

jan. 2020