Start oersjochsútstalling keunstner Jentsje Popma útsteld nei 15 juny

De iepening fan de útstalling mei wurk fan keunstner Jentsje Popma (1921) dêr’t ek it boek oer libben en wurk fan Popma by presintearre wurdt, wurdt holden op sneon 12 juny, twa wike letter troch de koroanamaatregels. De útstalling yn de Grutte of Jakobinertsjerke yn Ljouwert is iepen foar publyk fan tiisdei 15 juny oant en mei 2 oktober 2021.

Iepening online te folgjen

De iepening en boekpresintaasje binne yn besletten rûnte, neffens de koroanamaatregels. De organisaasje fynt dat tige spitich, want dy hie him der al bliid op makke dat de iepening in feest foar in protte minsken wêze soe. De feestlike gearkomste is op 12 juny fan 15.00 oere ôf wol foar elkenien fia YouTube te folgjen.

Jan Henk Hamoen sil as einredakteur it boek Jentsje Popma, kunstenaar met een missie presintearje en de earste eksimplaren oerlangje oan Jentsje Popma en wethâlder Hein Kuiken fan Ljouwert. De wethâlder iepenet dêrnei de útstallng. Tuskentroch is der muzyk troch Janna van der Honing en Herman Woltman mei lieten ynspirearre op it wurk fan Jentsje Popma.

Sjoch op websiden foar aktuele ynformaasje

Troch koroana kinne saken samar feroarje en it kin ek barre dat de útstalling yn de Grutte Tsjerke in dei net besite wurde kin troch bygelyks in útfeartsjinst. De aktuele situaasje is te finen op de websiden fan de Grutte Tsjerke: www.jacobijner.nl, www.grotekerkleeuwarden.nl en www.kunstindegrotekerkleeuwarden.nl en op de webside fan Nijkleaster: www.nijkleaster.frl.

Nijkleaster en Jentsje Popma

Stifting Nijkleaster yn Jorwert jout dit jier bysûnder omtinken oan Jentsje Popma, de Ljouwerter skilder, glesker en byldhouwer, dy’t op 30 septimber hûndert jier hopet te wurden. Nijkleaster, dat in protte oan Popma te tankjen hat, earet de keunstner yn dit jubileumjier mei in boek oer syn libben en wurk én in oersjochsútstalling yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke yn Ljouwert.

