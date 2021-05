Alle sjongfestivalfinalisten binne bekend

Alle 26 finalisten foar it Eurofyzje Sjongfestival binne bekend. Yn de twadde heale finale kwalifisearren Albanië, Bulgarije, Finlân, Grikelân, Yslân, Moldavië, Portugal, San Marino, Servië en Switserlân har foar de finale.

Foar Grikelân komt sjongeres Stefania Liberakis út. Hja is berne yn Utert en studearret oan de Herman Brood Akademy yn datselde plak. Der wiene mear ynstjoeringen mei Nederlânske ynfloeden. Sa wurke de Nederlânske produsint Wouter Hardy mei oan it liet fan Switserlân. De Portugeeske band The Black Mamba liet him ynspirearje troch in besite oan de Amsterdamske wallen.

De Yslânske ynstjoering, Daði & Gagnamagnið, wie ien fan de favoriten, mar koe net optrede om’t ien fan de artysten koroana skipe hie. It nûmer ‘10 years’ waar dêrom net live spile. Yn plak dêrfan waarden bylden fan in repetysje útstjoerd.

Ofrûne tiisdei pleatsten Noarwegen, Israel, Ruslân, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Syprus, Sweden, België en Oekraïne har al foar de finale. Gastlân Nederlân en de fiif grutte Eurofyzjelannen Dútslân, Frankryk, Italië, Spanje en it Feriene Keninkryk wiene al fersekere fan in plak yn de finale, no sneon.

Yn totaal dogge 39 lannen oan it Sjongfestival nei, ferdield oer de twa heale finales en de finale.