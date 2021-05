Sigareplant út it Bûtefjild isolearret stasjonsgebou Feanwâlden

Yn ’e maitiid fan 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma úteinset mei de renovaasje fan it stasjonsgebou Feanwâlden, yn opdracht fan gemeente Dantumadiel en mei meiwurking fan NS (eigner fan it gebou). De renovaasje is in foarbyld fan regionale kânsen om gebouwen te ferduorsumjen en lokale sirkulariteit ta te passen.

It stasjonsgebou tsjinnet de kommende perioade as testlokaasje foar tuorrebout, de bekende sigareplant. Ut ûndersiken docht bliken dat fan dy plant goed isolaasjemateriaal te meitsjen is. Yn it gebou komt in proefpaniel mei tuorrebout, sichtber yn de gevel. Dat proefpaniel wurdt foarsjoen fan ferskate sensoaren dêr’t de kondysje fan it materiaal mei metten wurdt. “Op dy wize kinne wy oantoane dat it produkt oan ús easken foldocht en dat dat ek helber is yn in libbene omjouwing. Dus net inkeld yn labs. Troch it materiaal te ferbouwen en te brûken, stimulearje wy de sirkulêre ekonomy”, fertelt Coen Verboom, ynnovator by Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Kweekt en ferwurke yn Feanwâlden

It idee fan de gemeente Dantumadiel is dat it projekt in foarbyld is foar ûndernimmers. “De proef lit sjen hokker kânsen de lokale sirkulêre ekonomy de regio biedt”, seit wethâlder Kees Wielstra. “Us grûn is tige gaadlik om tuorrebouten te ferbouwen en wy hawwe in protte boubedriuwen yn ’e regio. Dêrom kinne ús boeren en ûndernimmers fan dit soarte fan ynnovaasjes profitearje. In win-winsituaasje”, slút de wethâlder ôf.

Sosjale gearwurking yn ’e regio

Yn it eardere stasjonsgebou komt kofje- en lunchroom De Ferbining. De hoarekagelegenheid wurdt skielk draaiende holden troch meiwurkers mei in ôfstân ta de arbeidsmerk. Stichting De Ferbining makket de deibesteging mei ûnderskate partners mooglik. De renovaasje fan it gebou wurdt yn opdracht fan gemeente Dantumadiel útfierd yn it ramt fan it projekt Kânsen yn Kearnen Feanwâlden + Transferium.

Opleverjen stasjonsgebou

It stasjonsgebou is ôfrûne jier fernijd. It gebou wurdt yn juny 2021 oplevere. Tusken it iepenbier ferfiersknooppunt en it doarp komt in park, oanlein troch de Samenwerking BV út Elsloo en Frisia Burgum. Nei alle gedachten is it gehiel, op in stik as wat grienwurksumheden nei, yn septimber klear.