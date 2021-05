It meitsjen fan in hynsteseal is in ambachtlik berop dat freget om fakkennis en passy foar it bewurkjen fan lear om in sa’n goed mooglike posysje fan it seal op de rêch fan it hynder te krijen.

By it oanmjitten wurdt fansels sjoen nei bou en hâlding fan de ruter en dy syn winsken, mar benammen nei it hynder sels. It soarte, de anatomy, de ferwachting fan de groei en ûntwikkeling, stabiliteit en sûnens. Mar ek it úteinlike gebrûk foar dressuer, spring- of hurddraafwedstriid, partikulier of maneezje.

Yn Finkegea hat Ingrid Sanders har wurkplak yn it gebou fan it hynstesportsintrum. It wurk bestiet benammen út it oanmjitten fan it seal, reparaasjewurksumheden, ûnderhâld en it meitsjen fan slings, stiichbûgels en learen parten fan it haadstel. Dêrnjonken makket se ek lear foar mêsten fan bygelyks skûtsjes.

It wichtichste ûnderdiel is it bepalen fan watfoar soarte seal nedich is by dy ruter en dat hynder. Dêrnei stjoert se har bewurking op nei in fabryk yn de omkriten fan Birmingham yn Ingelân, dy’t ien fan de haadspielers is fan sealmakkerij yn de wrâld.

Sanders hat har it fak eins sels eigen makke troch in kombinaasje fan it yn dieltiid wurkjen by kollega Van der Bosch yn Nijeholtpea mei in oplieding in parten yn Ingelân. Dêr moast se lang om let ek eksamen dwaan troch yn 4½ oere in folslein seal te meitsjen. Ferline jier hat se dêr by in wedstriid noch in tredde priis wûn. Yn Ingelân stie de widze fan dat ambacht, mar ek yn Dútslân, yn dy gebieten dêr’t foarhinne ek in soad izeryndustry wie.

It meast wurdt kowelear brûkt mei wol fan bygelyks jakobsskiep. It is faak nedich om yn ’e rin fan ’e tiid opnij wol yn it seal oan te bringen. Sa’n seal kostet gau 600 oant 4000 euro, ôfhinklik fan de fraach en it soarte.

As gefolch fan de brútstap ferrint de hannel mei Ingelân op it stuit dreech troch tûkelteammen op nivo fan belesting en dûane.

Matthijs Verkuijl