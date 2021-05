Saakkundigen warskôgje: part Sineeske raket komt ûnkontrolearre werom op ierde

Oer in pear dagen kinne brokstikken fan in part fan in Sineeske raket op ierde telâne komme. It diel is tritich meter heech en tweintich ton swier. De kâns is lyts dat it yn in tichtbefolke gebiet barre sil.

Ein ferline moanne waard de ûnbemanne module Tianhe (‘himelske harmony’) lansearre troch de raket de Lange Mars 5B, mei as doel om de module yn in baan om ’e ierde te bringen. Dat slagge, mar in part fan de Lange Mars is sels ek yn in baan om ’e ierde telâne kaam.

It objekt draait no eltse njoggentich minuten yn in baan om ’e ierde mei in faasje fan likernôch 27.600 kilometer yn ’e oere op in hichte fan mear as trijehûndert kilometer. Wêr’t de raket krekt is, is te folgjen op in trackingside fan it Amerikaanske leger. De raket hjit dêr 2021-035B.

Neffens Marco Langbroek, romtefeartsaakkundige fan de Universiteit Leien is net dúdlik wêr’t it reau telâne komme sil. Hy tinkt dat it earne tusken 7 en 12 maaie op ierde delkomme sil. Alles ûnder de 41 graden noarderbreedte en 41 graden suderbreedte leit yn de gefaresône. Nederlân leit op 51 graden noarderbreedte en falt net yn de risikosône, mar in wrâldstêd as New York wol. De kâns dat de raket yn ’e oseaan telâne komt is lykwols grut, mei’t dy in grut oerflak fan de ierde beslacht.