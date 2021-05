‘Restanten Sineeske raket yn Yndyske Oseaan telâne kommen’

Rêsten fan de Sineeske Lange Mars 5B-raket binne yn de Yndyske Oseaan delkommen, berjochtsje Sineeske steatsmedia. It grutste part fan de raket soe ferbaarnd wêze doe’t dat de dampkring ynkaam, om 04.24 oere Nederlânske tiid.

Op basis fan de koördinaten dy’t Sineeske steatsmedia melde, falt op te meitsjen dat de brokstikken besúdwesten Yndia en Sri Lanka op ierde telâne kommen binne. It wie dúdlik dat de tritich meter lange raket fan ’t wykein op ierde weromkomme soe, mar net ien wist wêr. Astronomen sprutsen fan ien fan de grutste stikken romtepún dat ûnkontrolearre op ierde delkomme soe, yn tritich jier tiid. Ferskate romtesaakkundigen neamden it hanneljen fan Sina ûnferantwurde. Yn Sina sels waarden dy noeden as in “westerske hype” ôfdien.