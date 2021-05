Resept foar sûkerbôlepudding

Op 13 april joech It Nijs it resept foar sûkerbôle. Diskear in fariant: sûkerbôlepudding.

Yngrediïnten foar twa persoanen:

– 300 ml. molke

– 3 aaien

– 100 ml. slachrjemme

– 50 gr. wite bastertsûker

– 250 gr. drûge fruit, bygelyks cranberry’s

– 1 kanielstokje

– 1 sûkerbôle

– soere rjemme

Ming de molke, de slachrjemme, de aaien en de bastertsûker. Lit it drûge fruit weakje en ferwaarmje it yn in panne mei wat wetter, sûker en it kanielstokje. Helje de panne fan it fjoer ôf. Snij de sûkerbôle yn stikken en ferdiel it mei it fruitmingsel oer in ynfette ûneskaal. Jit it molkemingsel deroerhinne en lit dat likernôch in oere ynlûke. Bak de pudding yn sa’n 30 minuten yn ’e ûne op 200 graden. Waarm servearje mei soere rjemme derby. Lekker ite!

Hawwe jo ek in tradisjoneel Frysk resept, of miskien wol in Frysk resept mei in eksoatyske twist, stjoer dat dan nei de redaksje fan It Nijs: ynfo@itnijs.frl.