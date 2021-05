Ramtnota 2022: Fryslân hâldt hân op de knip

Fryslân bliuwt ynsetten op brede wolfeart. Healwei de bestjoersperioade konkludearje Deputearre Steaten dat ‘Lok op 1’ de goede koers is en bliuwt. Fryslân hâldt dêrom fêst oan de ambysjes út it bestjoersakkoart en komt mei in sobere Ramtnota 2022. De kommende jierren krimpt de begrutting fan de provinsje, fan rom 550 miljoen euro yn 2021 nei sa’n 310 miljoen euro yn de jierren dêrnei. Om jild oer te hâlden foar de folgjende bestjoersperioade en romte te hâlden om út de koroanakrisis te kommen, komt DS allinne mei foarstellen dy nedich binne om te foldwaan oan de wetlike taken of dy ûnûntkomber, ûnútstelber en ûnfoarsjoen binne. Ek set de provinsje, mei de Fryske Projektemasine, ekstra yn op it binnenheljen fan jild út Europa.

Deputearre Sander de Rouwe: “Nei it earste koroana-herstelpakket yn 2020 en it twadde pakket dat yn april 2021 troch PS is fêststeld, komme wy yn dizze ramtnota net mei nije ambysjes. Mei brede wolfeart hawwe wy de goede rjochting fûn. Us ambysje om lok op 1 te setten yn Fryslân, stiet noch altyd as in hús.”

Foarstellen yn de Ramtnota 2022

Faunabehearienheid (alle jierren € 300.000, fan 2024 ôf);

Predaasjebehear (ien kear € 600.000);

Gewaaksbeskermingmiddels ûndersyksbudget (ien kear € 150.000);

Lûdshinder provinsjale diken (alle jierren € 86.000);

Thialf eksploitaasjebydrage (alle jierren € 542.000);

Befrijingsfestival (alle jierren € 45.000);

Breed mei-finansieringsbudzjet (ien kear € 2 mln).

Jierstikken 2020 en Earste Bestjoersrapportage 2021

Nêst de Ramtnota 2022 presintearje Deputearre Steaten de Jierstikken 2020 en de Earste Bestjoersrapportage 2021. Yn beide stikken is de ympakt fan koroana te sjen. Mei namme wêr fysike byienkomsten fan belang binne foar it beheljen fan resultaat, sjogge wy opûnthâld optreden.

De Jierstikken sjogge werom op it foargeande jier. Fryslân hâldt ien kear € 32,8 miljoen oer, oan ’e ein fan 2020, hjirfan wie € 12,2 miljoen al yn de begrutting opnommen. Dit komt ûnder oaren troch tafallers by de útkearing fan it provinsjefûns, legere ôfskriuwingslesten en it frijfallen fan in oantal tydlike budzjetten. DS advisearret oan PS om € 8 miljoen hjirfan op ‘e nij yn te setten foar deselde ûnderwerpen, dit binne ûnder oaren: de oanpak fan net-befeiliche spoaroergongen, it boaiemkonvenant en de gebietsûnwikkeling WTC Ljouwert.

De bestjoersrapportaazje is bedoeld om wêr dat nedich is, by te stjoeren yn it hjoeddeistige jier. De wichtichste finansjele wiziging yn dizze earste bestjoersrapportaazje is it frijfallen fan goed € 17 miljoen yn de grutte ynfrastruktuer projekten. Fan dit bedrach wurdt € 4 miljoen op ‘e nij ynset foar de kosten fan it behear- en ûnderhâld yn de kommende jierren. Dêrnjonken binne foarstellen opnommen dy’t ek ûnûntkomber, ûnútstelber en ûnfoarsjoen binne.

De frij te besteegjen reserve is yn 2023, oan ’e ein fan de hjoeddeistige bestjoersperioade, noch € 121,9 miljoen en it begruttingssaldo € 3,9 miljoen (ûnder betingst fan beslútfoarming yn PS oer boppesteande stikken).