Poetry International mei Nyk de Vries en Artvark livestream yn De Lawei

Op snein 6 juny om 16.00 oere bringt de Nederlânsk-Fryske poëzij-muzykproduksje fan Artvark en Dichter fan Fryslân Nyk de Vries in foarstelling mei in livestream (try-out) yn De Lawei yn Drachten. Yn opdracht jûn troch Poetry International. De muzikale fleksibiliteit fan Artvark en de fertellende krêft fan de poëzij fan Nyk de Vries ûnthjitte in bysûndere teatrale ûnderfinging. In ûnderfining dêr’t taal en muzyk inoar yn drage, fersterkje en gearfloeie yn in poëzij-muzykproduksje dy’t fierder rikt as it fermogen fan de taal en de muzyk ôfsûnderlik: Glass meets Tom Waits / Nick Cave.

Oer Nyk de Vries

Nyk de Vries (Noardburgum, 1971) is dichter, skriuwer en muzikant. Hy begûn as sjonger fan de band The Amp en lei him mei syn stúdzje skiednis yn Grins op it skriuwen ta. Yn De Blauwe Fedde, in tydskrift oprjochte mei Meindert Talma, ferskynden syn earste proazagedichten, dy’t yn 2008 bondele waarden yn de publikaasje Motorman. Yn dyselde jierren wûn er it Belcampo Stipendium. By syn útfieringen makket Nyk in protte gebrûk fan muzyk en byld. Foar Omrop Fryslân makke er de radiorubryk De Minút fan Nyk dy’t nominearre waard foar de NL-Awards.

Oer Artvark Saxophone Quartet

Fuort mei stuollen! Fuort mei klassebanken! Artvart beweecht! Artvart stiet foar fernijende orizjinele komposysjes, sterke yndividuele solisten en de aventoerlike groove van fjouwer saksofoans. It kwartet meanderet troch muzikale tradysjes, soms op it snijflak fan klassyk en jazz, altyd mei soul en blues, en swaait oer it poadium neffens in ymprovisearre goreografy. Rolf Delfos (altsaks), Bart Wirtz (altsaks), Mete Erker (tenorsaks) en Peter Broekhuizen (baritonsaks) minge harren ferskate eftergrûnen ta in unanym, kreatyf en unyk lûd; it lûd fan Artvark.

Foar mear ynformaasje of it bestellen fan kaarten: www.lawei.nl.