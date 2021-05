Plannen foar Oerol 2021

In pear wike lyn hat de organisaasje it Oerolfestival annulearje moatten en dêrnei hurd oan ’e slach gien om in plan te meitsjen fan wat wol mooglik is. Oerol kin dit jier ek wer thús meimakke wurde. It Imazjinêre Eilân (in eigen online platfoarm) is it plak dêr’t besikers it wurk fan de makkers fine kinne. Fan ’t jier wurdt ek begûn mei Radio Oerol en de digitale Deikrante.

Op tiisdei 1 juny om 12.00 oere is it programma bekend en set de kaartferkeap fia oerol.nl útein. Op Skylge sil neat fan Oerol te sjen wêze.

Hoe wurket It Imazjinêre Eilân?

Mei Oerol 2021 fan 11 o/m 20 juny is foar publyk It Imazjinêre Eilân wer it poadium foar in spesjaal online programma. Yn de fjouwerdielige searje Thús op Oerol leit presintator Elten Kiene út hoe’t It Imazjinêre Eilân wurket. De searje wurdt foar it festival ôf op de sosjalemediakanalen fan Oerol pleatst en is altyd te besjen.

Antwurden op meast stelde fragen binne hjir te finen.

It Imazjinêre Eilân – 1 juny bekendmeitsjen programma

Fan 11 o/m 20 juny sil op It Imazjinêre Eilân wer in firtueel programma foar publyk te sjen wêze. Mei in deistige praatsjo, in sândielige podcastsearje, konserten en klips, in film (yn sprutsen en gebeartetaal), itensiederswurkateliers en foarstellingen fan bygelyks Likeminds/Willem de Bruin, Nineties Productions, Zwermers en Kompagnie Kistemaker. It folsleine programma komt tiisdei 1 juny online. Dan set de ferkeap fan de tagongsbewizen foar It Imazjinêre Eilân en de kaartferkeap foar in tal foarstellingen ek útein. Alle dagen stjoert Radio Oerol fan Skylge ôf út mei praatsjo’s, muzyk, in harkspul en it Oerol-fersykoerke. Radio Oerol is fergees.

De makkers hawwe it ôfrûne jier spesjaal oan in online produksje of in hybride foarm wurke. De foarstellingen kinne dêrtroch sawol on- as offline spile wurde. By It Imazjinêre Eilân kin men de online ferzje ûndergean.

Oerol Next presintearret: Oerol Lab en de residinsjes

Hoe ferhâldt keunst him ta it moaie lânskip fan Skylge? Dat is in wichtige fraach, dêr’t Oerol him in protte mei dwaande hâldt. Dus stel jo foar: 15 makkers mei ûnderskate eftergrûnen yn de poadiumkeunsten, dy’t mei-inoar wurk ûntwikkelje. Dat dogge se allegear út harren eigen ekspertize wei. Hja ferkenne mei-inoar it lânskip en wikselje ideeën mei-inoar út. Wat dat opleveret wurdt dúdlik by it Oerol Lab.

Bestel alfêst in testdoaze

Oerol en Innofest presintearje krekt as ferline jier Oerol Test Teevee. Wa’t syn smaakpapillen foar feroaring ynsette wol, kin no al in Oerol Test Teevee-testdoaze bestelle en syn miening by de trije online sesjes diele. De ferkeap slút op 1 juny.

www.oerol.nl