Pier Bergsma: Mear Frysk yn it swimbad

“Wêrom soest eins Frysk lêzen leare ast it net hoechst te lêzen?” Dat freget Pier Bergsma, foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, retoarysk yn in útstjoering fan Omrop Fryslân. Hy wiist derop dat in protte organisaasjes yn Fryslân noch net Frysk skriuwe. As foarbyld neamt er it swimbad De Wetterstins yn Burgum: it personiel praat der gewoan Frysk, mar de opskriften yn en om it gebou binne foar it meast allinne yn it Hollânsk.

Bergsma wie te gast by Harm Weistra om te fertellen oer de plom dy’t de Ried fan de Fryske Beweging de gemeente Achtkarspelen jûn hat. Dy docht syn bêst om it Frysk safolle mooglik te brûken. Bergsma is ek goed te sprekken oer de trijetaligens (Frysk-Hollânsk-Biltsk) yn de gemeente Waadhoeke. Omrop Fryslân kriget ek in komplimint foar de Frysktaligens.

In soad gemeenten kinne neffens Bergsma lykwols noch wol mear oan it Frysk dwaan. “Wy fine dat de gemeenten in goed foarbyld jaan moatte”, seit Bergsma. Hy wiist derop dat dat helpt om it Frysk sichtberder te meitsjen.

It petear mei Pier Bergsma is by Omrop Fryslân te beharkjen. (tusken 16.00-17.00 oere, it begjint op 49:34).