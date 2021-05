Papier en ljocht op twadde eksposysje Galery Lytse Skientme yn 2021

Fan 20 maaie ôf set Galery Lytse Skientme yn Koudum fjouwer keunstners yn it spotlight, alle fjouwer mei in soad papierwurk: Elsa Visser toant har stylfolle papierkeunst, Arnold Niessen syn sumi-e (inketskilderingen op ryspapier) en Hanneke van der Baan har engazjearre papierkollaazjes. Dêrneist eksposearret Allart Okx syn nije artistike ljochtobjekten.

Elsa Visser studearre yn 1988 ôf oan de Keunstakademy Constantijn Huygens fan Kampen, ôfdieling byldhouwe. Se hie doe al in fassinaasje foar papier en makke nei har stúdzje teäterdekôrs , kostúms en teäterpoppen fan papier-masjee. Foar har hjoeddeiske papierkeunst hellet se ynspiraasje út de bûtengewoane skientme en de krêft fan de natuer. Se fernuveret har oer hiel lytse details lykas de nerven yn in blêd of de spoaren fan in swam. De moaie struktueren, oerlapings en oergongen yn foarm fassinearje har en se besiket yn har papierkeunst wat fan har ferwûndering op de sjogger oer te bringen. Dêrby makket se graach gebrûk fan hânskept papier.

Arnold Niessen (Leiden, 1947) die de Keninklike Academie fan Byldzjende Kunsten yn Den Haach, ein sechstiger jierren. Hy spesjalisearre him yn it akwarellearjen en fûn yn it earstoan syn motiven benammen yn it lânskip. Sûnt 2004 is syn wurk allinnich noch mar abstrakt. Mei yngong fan 2013 wurket er mei sumi (swarte inket op ryspapier). It flintertinne papier wurket as floeipapier. Eltse pensielstreek is absolút en stiet fêst, ferbetteringen binne ûnmooglik. De waarm-swarte inket wurdt yn alderhande gradaasjes mei wetter tinner makke en floeit dêr’t it rinne kin. Yn in sumi-e fan Arnold Niessen ken de sjogger eins altyd wol in ferstille beweging werom.

Hanneke van der Baan (Amsterdam, 1947) hat altyd in passy hân foar kreativiteit, ek al doe’t se wurke yn de sosjale sektor. Yn har frije tiid tekene en skildere se in hiel soad, faak nei model, ek frije opdrachten. Se die ferskate teken- en skildersopliedingen by de Wackers Akademy en de Werkschuit. Sûnt 2014 makket se kollaazjes, faak nei oanlieding fan wat der yn de wrâld om ús hinne bart. Foar har papierkollaazjes brûkt se meastal byldmateriaal út tydskriften, folders en brosjueres, dy’t makke binne fan moai kleurich, glânzjend en stevich papier. Se knipt alles hiel krekt út en makket dêr har eigen útbyldingen mei.

Allart Okx wennet en wurket sûnt in pear jier as keunstner yn Ljouwert. Minsken binne faak benearjend en stresfol dwaande mei de tiid, mar Okx wol op in hiel eigen wize omtinken jaan oan de tiid dy’t derta docht. Sa kaam er ta syn ‘tiidsbylden’ dy’t de tiid ynstinktyf sichtber meitsje en dêrmei faaks wol wat nofliker. Syn tiidsbylden binne aparte ‘klokken’ dy’t mei floeiende kleurferoaringen faak binnen natuerlike streken de tiid gefoelsmjittich oanjouwe. Fia in yngenieus systeem fan ledlampkes efter it glês yn lead kreëarret Okx dy nijsgjirrige en dynamysk kleurrike objekten. Op dy wize makket er perfoarst unike keunstwurkjes.

De eksposysje mei it wurk fan Elsa Visser, Arnold Niessen, Hanneke van der Baan en Allart Okx is te sjen fan 20 maaie oant en mei 26 juny. Galery Lytse Skientme, Hoofdstraat 26 yn Koudum, is iepen op tongersdei, freed en sneon fan 12 oant 17 oere. Op oare mominten op ôfspraak.

www.galerielytseskientme.nl