Oprop FERSpraat

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, siket twa minsken om mei him ien kear yn de moanne in gedicht te lêzen en it der koart oer te hawwen. Dat kin sawol in Nederlânsktalich as in Frysktalich gedicht wêze. De bedoeling is om alle kearen in koart petearke te hawwen oer it oanbelangjende fers. Sprekt it dy oan, of miskien wol krekt net mar fynst wol de taal moai of foar itselde jild hast op alle fronten neat mei it gedicht. Alles kin, alles jout stof ta FERSpraat!

De petearen wurden alle moannen op woansdeitemiddei yn Streekargyf Noardeast-Fryslân yn Dokkum (Brokmui 62) om 16.00 oere troch Tigchelaar sels opnommen. Se wurde útstjoerd troch streekomrop RTV NOF yn it programma Weekend Nieuwsshow en sille sa’n 10 minuten lang wêze.

Wa’t graach gedichten lêze mei en it aardich fynt om it deroer te hawwen, kin mei Geart Tigchelaar kontakt opnimme. Opjaan kin oant 20 maaie. Frijbliuwend om mear ynformaasje freegje kin ek. Tigchelaar syn mailadres is: gearttigchel@hotmail.com.